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"Українська бавовна. Лелека-100": НБУ випустив нову монету 

Понеділок, 22 липня 2024, 15:41 - Віктор Волокіта
 

22 липня в обіг вийшла пам’ятна монета "Українська бавовна. Лелека-100".

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України. 

Як йдеться в повідомленні, вона присвячена багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу "Лелека-100",  розробленого українською компанією DeViRo та з 2021 року офіційно прийнятого на озброєння Збройних Сил України.

Відтоді БпАК "Лелека-100" забезпечує ефективну підтримку оборонних операцій та став незамінним інструментом для ведення повітряної розвідки, коригування вогню артилерії тощо.

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В НБУ розповіли, що на аверсі змодельовано стилізоване зображення з монітора керування польотом безпілотника "Лелека-100", де на степових дорогах відображені виявлені ворожі цілі – танки. 

На реверсі зображено планер розвідувального комплексу в польоті. Над ним – стилізований абрис птаха лелеки, що символізує мир та спокій, які забезпечуються завдяки пильності "Лелеки-100". 

Нагадаємо:

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НБУ ввів в обіг нову 10-гривневу монету, яка присвячена військовим медикам.

Економічна правда

НБУ Нацбанк гривня
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