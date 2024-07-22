"Українська бавовна. Лелека-100": НБУ випустив нову монету 

22 липня в обіг вийшла пам’ятна монета "Українська бавовна. Лелека-100".

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Як йдеться в повідомленні, вона присвячена багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу "Лелека-100", розробленого українською компанією DeViRo та з 2021 року офіційно прийнятого на озброєння Збройних Сил України.

Відтоді БпАК "Лелека-100" забезпечує ефективну підтримку оборонних операцій та став незамінним інструментом для ведення повітряної розвідки, коригування вогню артилерії тощо.

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В НБУ розповіли, що на аверсі змодельовано стилізоване зображення з монітора керування польотом безпілотника "Лелека-100", де на степових дорогах відображені виявлені ворожі цілі – танки.

На реверсі зображено планер розвідувального комплексу в польоті. Над ним – стилізований абрис птаха лелеки, що символізує мир та спокій, які забезпечуються завдяки пильності "Лелеки-100".

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НБУ ввів в обіг нову 10-гривневу монету, яка присвячена військовим медикам.

Економічна правда