"Українська бавовна. Лелека-100": НБУ випустив нову монету
22 липня в обіг вийшла пам’ятна монета "Українська бавовна. Лелека-100".
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Як йдеться в повідомленні, вона присвячена багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу "Лелека-100", розробленого українською компанією DeViRo та з 2021 року офіційно прийнятого на озброєння Збройних Сил України.
Відтоді БпАК "Лелека-100" забезпечує ефективну підтримку оборонних операцій та став незамінним інструментом для ведення повітряної розвідки, коригування вогню артилерії тощо.
В НБУ розповіли, що на аверсі змодельовано стилізоване зображення з монітора керування польотом безпілотника "Лелека-100", де на степових дорогах відображені виявлені ворожі цілі – танки.
На реверсі зображено планер розвідувального комплексу в польоті. Над ним – стилізований абрис птаха лелеки, що символізує мир та спокій, які забезпечуються завдяки пильності "Лелеки-100".
Нагадаємо:
НБУ ввів в обіг нову 10-гривневу монету, яка присвячена військовим медикам.
Економічна правда