"Швидкі" Київщини отримали системи Starlink для безперебійного звʼязку
Понеділок, 22 липня 2024, 14:44 -
Київському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передали 10 супутникових систем Starlink.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Згідно з повідомленням, їх придбав один з благодійних фондів.
"Завдяки цьому станції швидкої та бригади екстреної допомоги будуть з безперебійним інтернетом. Медики будуть отримувати виклики та оперативно на них реагувати", - написав Кравченко.
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Він також додав, що тривала відсутність електроенергії значно ускладнила роботу медиків.
Нагадаємо:
Уряд Польщі продовжить оплачувати роботу понад 20 тисяч терміналів Starlink, які Варшава передала Україні.
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Економічна правда
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