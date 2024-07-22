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"Швидкі" Київщини отримали системи Starlink для безперебійного звʼязку

Понеділок, 22 липня 2024, 14:44 - Віктор Волокіта
 

Київському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передали 10 супутникових систем Starlink. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Згідно з повідомленням, їх придбав один з благодійних фондів. 

"Завдяки цьому станції швидкої та бригади екстреної допомоги будуть з безперебійним інтернетом. Медики будуть отримувати виклики та оперативно на них реагувати", - написав Кравченко. 

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Він також додав, що тривала відсутність електроенергії значно ускладнила роботу медиків.

Нагадаємо: 

Уряд Польщі продовжить оплачувати роботу понад 20 тисяч терміналів Starlink, які Варшава передала Україні.

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Економічна правда

медицина Київ мобільний зв'язок
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