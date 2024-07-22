Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Середній курс долара до гривні у понеділок 22 липня у банках України майже не змінився, - на рівні 41,9 грн за долар, євро коштує 45,80 гривні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Так, у розрізі банків курс основних іноземних валют до гривні наступний:

ПриватБанк: долар - 41.10 - 41.70, євро - 44.90 - 45.90.

Ощадбанк: долар - 41.35 - 41.90, євро - 44.95 - 45.80.

ПУМБ: долар - 41.50 - 41.99, євро - 45.20 - 45.80

monobank (при оплаті карткою): долар - 41.25 - 41.64, євро - 44.90 - 45.80

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,86 – 41,95 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,67 – 45,85 грн.

Раніше, НБУ оновив офіційний курс долара до нового максимуму у 41,49 гривні.

Економічна правда.

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