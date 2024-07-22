У США третій день скасовують понад тисячу авіарейсів через глобальний технічний збій

Третій день поспіль у США скасовують понад 1000 авіарейсів, оскільки авіакомпанії намагаються відновити роботу після глобального технічного збою, через який тисячі пасажирів застрягли в аеропортах.

Джерело: CNN

Деталі: За даними сайту FlightAware.com, що відслідковує рух авіарейсів, станом на ранок неділі було скасовано понад 1200 рейсів до США, всередині країни та з неї, а понад 5000 рейсів було затримано.

Понад 600 з цих скасованих рейсів припадає на авіакомпанію Delta Airlines, зазначається на сайті.

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Авіакомпанія продовжує відновлювальні роботи після "технологічної проблеми зовнішнього постачальника", що призвела до затримок і скасувань рейсів, повідомила Delta в неділю. Авіакомпанія безпосередньо спілкується з деякими постраждалими клієнтами, пропонуючи їм туристичні ваучери і милі програми SkyMiles, йдеться в повідомленні.

За даними FlightAware, в суботу було скасовано 2 136 рейсів в США, і більше 21 300 рейсів було затримано.

Проблема вийшла за межі аеропортів: підприємства, урядові установи, медичні та аварійні служби, банки, школи та університети по всьому світу зупинили роботу або зазнали перебоїв у наданні послуг через помилкове оновлення програмного забезпечення для операційних систем Microsoft Windows, випущене фірмою з кібербезпеки CrowdStrike, розповіли експерти CNN.

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За даними Microsoft, збій торкнувся приблизно 8,5 мільйона пристроїв з Windows.

Генеральний директор CrowdStrike Джордж Курц вибачився перед клієнтами і заявив, що виправлення вже впроваджено, але експерти кажуть, що відновлення роботи систем буде тривалим процесом.

Нагадаємо:

Серія технічних збоїв порушила роботу авіакомпаній, банків і Лондонської фондової біржі в п'ятницю після того, як корпорація Microsoft повідомила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів.

Українська правда.