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Графіки світла на понеділок: ввечері обмеження будуть найбільшими

Неділя, 21 липня 2024, 17:57 - Артур Крижний

У понеділок 22 липня графіки відключення світла будуть застосовувати усю добу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"22 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби", - йдеться у повідомленні.

Так, з 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень. Найбільші обмеження будуть з 18:00 до 23:00 - три черги відключень одночасно.

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В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

Водночас ДТЕК попереджає, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині з 18:00 до 23:00 висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. 

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

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Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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