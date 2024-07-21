Австралія попереджає про шкідливі вебсайти після кіберзбою

Австралійське агентство кіберрозвідки заявило в суботу, що в Інтернеті з'явилися шкідливі вебсайти і неофіційні коди, які нібито допомагають відновити роботу після глобального цифрового збою.

Про це повідомляє Reuters.

У суботу 20 липня Австралійське управління сигналів (ASD) - агентство кіберрозвідки країни - заявило, що з'явилася низка шкідливих вебсайтів і неофіційних кодів, які стверджують, що вони допоможуть організаціям відновитися після масштабних збоїв, спричинених технічним інцидентом CrowdStrike.

На своєму вебсайті агентство заявило, що його центр кібербезпеки "наполегливо рекомендує всім споживачам отримувати технічну інформацію та оновлення лише з офіційних джерел CrowdStrike".

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Нагадаємо:

Глобальний технічний збій, пов'язаний з оновленням програмного забезпечення фірми з кібербезпеки CrowdStrike, торкнувся майже 8,5 мільйонів пристроїв Microsoft, що є менше, ніж 1% пристроїв під управлінням Windows.

Економічна правда

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