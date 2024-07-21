Сі Цзіньпін пообіцяв податкову реформу та підтримку місцевим органам влади Китаю
Президент Сі Цзіньпін пообіцяв збільшити підтримку місцевим органам влади, що мають борги, і реформувати податкову систему у межах довгострокового економічного плану Комуністичної партії Китаю (КПК).
Про це повідомляє Bloomberg.
Документ у неділю 21 липня опублікувало офіційне інформаційне агенція КНР "Сіньхуа". Об'ємна доповідь містить понад 300 заходів, що охоплюють економічні, політичні та соціальні питання.
У ньому Сі пообіцяв передати більше неподаткових надходжень місцевим органам влади, які борються з борговою кризою, та покращити бюджетну систему країни.
Заява з'явилася через кілька днів після того, як Сі завершив конклав у Пекіні, що проводиться двічі на десятиліття, на якому близько 400 високопосадовців схвалили його економічне бачення.
Економічний план КПК хоча й вносять корективи в політику Пекіна, жодних серйозних змін не передбачає.
Згідно з документом, чиновники "встановлять фіскальні відносини між центром і місцевими органами влади з чітко розмежованими повноваженнями та обов'язками, скоординованими з бюджетними ресурсами і збалансованими на регіональному рівні". Пекін також "збільшить автономні фіскальні ресурси місцевих органів влади та розширить податкові джерела для місцевих органів влади".
Окрім цього, документ обіцяє створення житлової системи, що сприяє оренді та купівлі житла; повне надання кожному місту автономії у регулюванні ринку нерухомості; дозволити ринкам відігравати "вирішальну роль у розподілі ресурсів"; створити систему для належного управління балансами місцевих органів влади; регулювати заробітну плату керівників державних компаній, а також механізми контролю за накопиченням багатства.
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Економічна правда