Сі Цзіньпін пообіцяв податкову реформу та підтримку місцевим органам влади Китаю

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Президент Сі Цзіньпін пообіцяв збільшити підтримку місцевим органам влади, що мають борги, і реформувати податкову систему у межах довгострокового економічного плану Комуністичної партії Китаю (КПК).

Про це повідомляє Bloomberg.

Документ у неділю 21 липня опублікувало офіційне інформаційне агенція КНР "Сіньхуа". Об'ємна доповідь містить понад 300 заходів, що охоплюють економічні, політичні та соціальні питання.

У ньому Сі пообіцяв передати більше неподаткових надходжень місцевим органам влади, які борються з борговою кризою, та покращити бюджетну систему країни.

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Заява з'явилася через кілька днів після того, як Сі завершив конклав у Пекіні, що проводиться двічі на десятиліття, на якому близько 400 високопосадовців схвалили його економічне бачення.

Економічний план КПК хоча й вносять корективи в політику Пекіна, жодних серйозних змін не передбачає.

Згідно з документом, чиновники "встановлять фіскальні відносини між центром і місцевими органами влади з чітко розмежованими повноваженнями та обов'язками, скоординованими з бюджетними ресурсами і збалансованими на регіональному рівні". Пекін також "збільшить автономні фіскальні ресурси місцевих органів влади та розширить податкові джерела для місцевих органів влади".

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Окрім цього, документ обіцяє створення житлової системи, що сприяє оренді та купівлі житла; повне надання кожному місту автономії у регулюванні ринку нерухомості; дозволити ринкам відігравати "вирішальну роль у розподілі ресурсів"; створити систему для належного управління балансами місцевих органів влади; регулювати заробітну плату керівників державних компаній, а також механізми контролю за накопиченням багатства.

Нагадаємо:

Обсяг експорту російської нафти в КНР у першій половині 2024 року зріс на 5%. Нафтопереробні компанії під тиском ослабленої маржі погналися за барелями зі знижками.

Прямі платежі в юанях все частіше заморожуються або затримуються після того, як у червні США розширили критерії запровадження санкцій.

Економічна правда