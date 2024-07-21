"Укренерго" скасовує графіки відключення світла з 12:00 до 15:00
Неділя, 21 липня 2024, 11:38 -
За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень не будуть застосовувати у неділю 21 липня з 12:00 до 15:00.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Як повідомляє ДТЕК, у разі зміни ситуації, про це повідомлятимуть окремо.
Нагадаємо:
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За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії у неділю 21 липня планували застосовувати з 00:00 до 24:00.
Економічна правда
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