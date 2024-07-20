УЗ продовжує ліквідацію наслідків атаки РФ по Харківщині: потяг до Краматорська затримається до опівночі

Через обстріли, обидва поїзди з Краматорська прибудуть до Києва в районі 00:00. Транспортування пасажирів по місту в комендантську годину будуть забезпечувати автобусами.

Про це повідомляє пресслужа АТ "Укрзалізниця".

Залізничники продовжують ремонт пошкоджених ділянок у Харківській області, рух поїздів вже відновлено. Два поїзди у напрямку Краматорська прибудуть у Київ із значною затримкою, приблизно в 00:00. Також через запізнення поїзда №63/111 Ізюм, Харків – Львів УЗ затримає поїзд №816 Львів – Рахів для пересадки групи пасажирів.

Всі відхилення від графіка оновлюються в онлайн-режимі на сайті "Укрзалізниці".

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Нагадаємо:

У ніч на 20 липня росіяни обстріляли інфраструктуру "Укрзалізниці", унаслідок чого було поранено чотирьох працівників УЗ. Зокрема було пошкоджено контактну мережу на виїзді з Харкова, у результаті чого затримались деякі поїзди.

Економічна правда

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