В Іспанії заарештували трьох проросійських хакерів за кібератаки

Троє проросійських хакерів були заарештовані за ймовірні кібератаки на Іспанію та інші країни НАТО з терористичною метою. Підозрювані були затримані за ймовірну участь у DDoS атаках на державні установи і стратегічні сектори.

Про це повідомляє Цивільна гвардія Іспанії, передає Reuters.

За повідомлення Цивільної гвардії Іспанії, підозрювані добровільно брали участь у реалізації кібератак, організованих групою NoName057, що почала свою діяльність після російського вторгнення в Україну.

#OperacionesGC | Tres detenidos por delitos de daños

informáticos con fines terroristas.

Habrían participado voluntariamente en la realización

de ataques de denegación de servicios organizados por el grupo hacktivista NoName057(16)#GuardiaCivil pic.twitter.com/1Py28lIUkp Реклама: July 20, 2024

Кібератаки, як стверджується, були здійснені на вебсторінки державних і приватних організацій в урядових секторах, критично важливих об'єктах інфраструктури та основних послуг в країнах, які підтримують Україну, йдеться в повідомленні.

Імена підозрюваних не розголошують. Арешти відбулися в Манакорі на іспанському Балеарському острові Майорка, а також в Уельві і Севільї на півдні Іспанії. Поліція заявила, що розслідування триває.

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Нагадаємо:

Рада ЄС у понеділок, 24 червня, схвалила додаткові обмежувальні заходи проти шести осіб, причетних до кібератак у країнах-членах Євросоюзу та Україні.

Економічна правда