В Іспанії заарештували трьох проросійських хакерів за кібератаки
Троє проросійських хакерів були заарештовані за ймовірні кібератаки на Іспанію та інші країни НАТО з терористичною метою. Підозрювані були затримані за ймовірну участь у DDoS атаках на державні установи і стратегічні сектори.
Про це повідомляє Цивільна гвардія Іспанії, передає Reuters.
За повідомлення Цивільної гвардії Іспанії, підозрювані добровільно брали участь у реалізації кібератак, організованих групою NoName057, що почала свою діяльність після російського вторгнення в Україну.
#OperacionesGC | Tres detenidos por delitos de daños
informáticos con fines terroristas.
Habrían participado voluntariamente en la realización
de ataques de denegación de servicios organizados por el grupo hacktivista NoName057(16)#GuardiaCivil pic.twitter.com/1Py28lIUkpРеклама:— Guardia Civil (@guardiacivil) July 20, 2024
Кібератаки, як стверджується, були здійснені на вебсторінки державних і приватних організацій в урядових секторах, критично важливих об'єктах інфраструктури та основних послуг в країнах, які підтримують Україну, йдеться в повідомленні.
Імена підозрюваних не розголошують. Арешти відбулися в Манакорі на іспанському Балеарському острові Майорка, а також в Уельві і Севільї на півдні Іспанії. Поліція заявила, що розслідування триває.
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Нагадаємо:
Рада ЄС у понеділок, 24 червня, схвалила додаткові обмежувальні заходи проти шести осіб, причетних до кібератак у країнах-членах Євросоюзу та Україні.
Економічна правда