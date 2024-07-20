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В Іспанії заарештували трьох проросійських хакерів за кібератаки

Субота, 20 липня 2024, 15:43 - Володимир Тунік-Фриз

Троє проросійських хакерів були заарештовані за ймовірні кібератаки на Іспанію та інші країни НАТО з терористичною метою. Підозрювані були затримані за ймовірну участь у DDoS атаках на державні установи і стратегічні сектори.

Про це повідомляє Цивільна гвардія Іспанії, передає Reuters.

За повідомлення Цивільної гвардії Іспанії, підозрювані добровільно брали участь у реалізації кібератак, організованих групою NoName057, що почала свою діяльність після російського вторгнення в Україну. 

Кібератаки, як стверджується, були здійснені на вебсторінки державних і приватних організацій в урядових секторах, критично важливих об'єктах інфраструктури та основних послуг в країнах, які підтримують Україну, йдеться в повідомленні.

Імена підозрюваних не розголошують. Арешти відбулися в Манакорі на іспанському Балеарському острові Майорка, а також в Уельві і Севільї на півдні Іспанії. Поліція заявила, що розслідування триває.

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Нагадаємо:

Рада ЄС у понеділок, 24 червня, схвалила додаткові обмежувальні заходи проти шести осіб, причетних до кібератак у країнах-членах Євросоюзу та Україні.

Економічна правда

Іспанія кібератака Росія війна
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