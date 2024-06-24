ЄС запровадив санкції проти шести росіян за кібератаки проти країн-членів та України

Рада ЄС у понеділок, 24 червня, схвалила додаткові обмежувальні заходи проти шести осіб, причетних до кібератак у країнах-членах Євросоюзу та Україні.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, інформує "Європейська правда".

Кібератаки були спрямовані проти інформаційних систем, пов’язаних з критичною інфраструктурою, важливими державними функціями, зберіганням або обробкою секретної інформації та урядовими командами реагування на надзвичайні ситуації в країнах-членах ЄС.

Вперше обмежувальні заходи вживаються проти кіберзлочинців, які використовують кампанії з розповсюдження програм-вимагачів проти основних послуг, таких як охорона здоров'я та банківська справа.

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До санкційного списку потрапили два члени Callisto group – Руслан Перетятько та Андрєй Корінець.

Callisto group – це група офіцерів російської військової розвідки, які проводять кібероперації проти країн-членів ЄС і третіх країн за допомогою тривалих фішингових кампаній, спрямованих на викрадення конфіденційних даних, що стосуються критично важливих державних функцій, включаючи оборону і зовнішні справи.

Також санкції застосували проти Александра Склянка та Ніколая Черних з хакерської групи Armageddon, яка підтримується Федеральною службою безпеки (ФСБ) РФ.

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Група здійснювала різні кібератаки зі значним впливом на уряди країн-членів ЄС та України, в тому числі за допомогою фішингових електронних листів та кампаній зі створення шкідливого програмного забезпечення.

Крім того, під санкції потрапили Михаїл Царьов і Максим Галочкін – ключові учасники у розгортанні шкідливих програм Conti і Trickbot, а також причетні до Wizard Spider.

Trickbot – це шкідлива шпигунська програма, створена і розроблена групою Wizard Spider, яка проводила кампанії з вимагання викупу в різних секторах, включаючи такі основні послуги, як охорона здоров'я та банківська справа, і тому несе відповідальність за значні економічні збитки в Європейському Союзі.

Кіберсанкції ЄС наразі застосовуються до 14 фізичних та чотирьох юридичних осіб. Вони включають замороження активів та заборону на поїздки. Крім того, фізичним та юридичним особам ЄС заборонено надавати кошти особам, включеним до переліку.

14 червня стало відомо, що прокурори Міжнародного кримінального суду розслідують кібератаки Росії на українську цивільну інфраструктуру, скоєні після повномасштабного вторгнення, як імовірні воєнні злочини.

Крім того, нещодавно у Данії вирішили підвищити рівень загрози руйнівних кібератак на підприємства, організації та органи влади з низького до середнього у зв'язку з "активізацією гібридної війни" з боку Росії.

Європейська правда