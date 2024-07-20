Уряд запустив "гарячу лінію" з питань енергетики "СТРУМ"

20 липня почала працювати урядова "гаряча лінія" під назвою "СТРУМ", на яку можуть звертатися громадяни та бізнес для вирішення питань, пов’язаних з енергетичною галуззю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Консультацію з енергетичних питань можна отримати за номером 15-49, лінія працює цілодобово.

На лінію можна звернутись зокрема щодо питань встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності. Через телефонну лінію можна дізнатися, як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.

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Нагадаємо:

У ніч на 20 липня росіяни обстріляли інфраструктуру "Укрзалізниці", унаслідок чого було поранено чотирьох працівників УЗ. Зокрема було пошкоджено контактну мережу на виїзді з Харкова, у результаті чого затримались деякі поїзди.

Економічна правда

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