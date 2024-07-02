У Росії злетіли ціни на таксі

Із січня по травень вартість поїздок на таксі зросла на 30% рік до року і становила 41,56 рубля за кілометр.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Росстату.

Як зазначає видання, це набагато вище річної інфляції, яка в травні досягла 8,3%. У зв'язку з цим росіяни почали відмовлятися від використання таксі.

"За п'ять місяців кількість таких поїздок по країні скоротилася на 2% рік до року, підрахували в T-Data. За цей час середній чек на послугу зріс на 23%, до 351 рубля", - пише ви дання.

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"Споживачі вже звикли до завершення ери дешевого таксі", - заявив глава центру компетенцій Міжнародного євразійського форуму таксі Станіслав Швагерус.

Операційний директор "ГТК-Холдингу" (розвиває таксомоторні парки) Орц Мадаєв прогнозує, що до кінця року послуги таксі подорожчають ще на 30%.

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Найболючіші санкції щодо Росії - це ті, що націлені проти її тіньового танкерного флоту, якою країна перевозить свою нафту.

Економічна правда