"Укрзалізниця" запускає контейнерні та контрейлерні поїзди до порту Дуйсбург

АТ "Укрзалізниця" та Duisburger Hafen Aktiengesellschaft влітку планують запустити регулярні контейнерні та контрейлерні поїзди між Україною та портом Дуйсбург.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці"

В повідомленні йдеться, що вже підписано відповідний меморандум.

"Завдяки співпраці з найбільшим у світі річковим портом компанія зможе організовувати абсолютно новий сервіс door to door для українських та європейських клієнтів. Перший поїзд за маршрутом термінал ЦТС Ліски – порт Дуйсбург вирушить уже цього літа", - розповіли в пресслужбі.

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Там також додали, що до перевезення прийматимуться всі вантажі, які транспортуються залізничним або автотранспортом.

"З порту, попри те, що він знаходиться відносно далеко від моря, вантажі прямують до інших країн Європи, Близького Сходу та Африки", - зазначили в пресслужбі.

Порт Дуйсбург розташований поблизу від місця злиття річок Рур і Рейн, приблизно за 190 кілометрів від Північного моря. Він є найбільшим внутрішнім річковим портом не лише в Європі, а й у світі. У порту розташовано 8 контейнерних терміналів.

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Нагадаємо:

Компанія Ukrainian Railways Cargo Poland отримала можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень і отримала ліцензію залізничного перевізника від правління залізничного транспорту Польщі.

Економічна правда