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Робота енергетики в західних областях може ускладнитися через негоду

Вівторок, 2 липня 2024, 12:21 - Артур Крижний
 
Міненерго

Сильний вітер та дощ у західних регіонах України може ускладнити роботи комунальних та енергетичних підприємств у 10 областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Так, на західні регіони України насувають грози: у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози, місцями град, шквали 15-20 м/с, у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях - значні дощі.

"Існує ймовірність, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у зазначених областях країни, але усі служби готові до боротьби з наслідками погодних умов у разі, якщо такі пошкодження виникнуть", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

У вівторок 2 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

Економічна правда.

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енергетика електроенергія Україна
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