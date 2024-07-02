Необанк Revolut отримав рекордний прибуток

Інтернет-банк Revolut відзвітував про рекордний прибуток у 2023 році, а його доходи подвоїлися до 2.27 млрд дол.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія повідомила, що отримала прибуток до оподаткування у розмірі 438 млн фунтів стерлінгів (553.1 млн дол) у 2023 році, порівняно зі збитком у 25 млн фунтів стерлінгів (31.57 млн дол) у попередньому році.

Зазначається, що Її доходи майже подвоїлися до 1,8 млрд фунтів стерлінгів (2.27 млрд дол).

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В повідомленні йдеться, що це відбулося оскільки британський банк отримав вигоду від вищих процентних ставок та агресивного плану розширення.

Revolut здійснює амбітну міжнародну експансію, випереджаючи зростання банків-конкурентів, навіть попри те, що компанія вже 3 роки очікує на отримання банківської ліцензії у Великобританії.

Її заявка була заблокована через проблеми, включаючи попередження аудиторів про те, що вони не змогли повністю перевірити цифри доходів на рахунках групи за 2021 рік.

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Минулого року група додала 12 млн клієнтів, що збільшило її загальну кількість до більш ніж 45 млн. Її процентний дохід за цей період зріс більш ніж у п'ять разів до 500 млн фунтів стерлінгів (631.4 млн дол).

Минулого року витрати на рекламу та маркетинг зросли більш ніж на 80% до 241 млн фунтів стерлінгів (304.33 млн дол). В рамках розширення в Європі Revolut придбав рекламні площі на білбордах повітряних мостів в аеропортах по всьому континенту.

Нагадаємо:

Британська інвестиційна компанія Schroders, яка є акціонером фінтех-компанії Revolut, підвищила оцінку своєї частки у стартапі на 45%, що означає зростання Revolut до 25,7 млрд дол.