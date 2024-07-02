Необанк Revolut отримав рекордний прибуток
Інтернет-банк Revolut відзвітував про рекордний прибуток у 2023 році, а його доходи подвоїлися до 2.27 млрд дол.
Про це повідомляє Financial Times.
Компанія повідомила, що отримала прибуток до оподаткування у розмірі 438 млн фунтів стерлінгів (553.1 млн дол) у 2023 році, порівняно зі збитком у 25 млн фунтів стерлінгів (31.57 млн дол) у попередньому році.
Зазначається, що Її доходи майже подвоїлися до 1,8 млрд фунтів стерлінгів (2.27 млрд дол).
В повідомленні йдеться, що це відбулося оскільки британський банк отримав вигоду від вищих процентних ставок та агресивного плану розширення.
Revolut здійснює амбітну міжнародну експансію, випереджаючи зростання банків-конкурентів, навіть попри те, що компанія вже 3 роки очікує на отримання банківської ліцензії у Великобританії.
Її заявка була заблокована через проблеми, включаючи попередження аудиторів про те, що вони не змогли повністю перевірити цифри доходів на рахунках групи за 2021 рік.
Минулого року група додала 12 млн клієнтів, що збільшило її загальну кількість до більш ніж 45 млн. Її процентний дохід за цей період зріс більш ніж у п'ять разів до 500 млн фунтів стерлінгів (631.4 млн дол).
Минулого року витрати на рекламу та маркетинг зросли більш ніж на 80% до 241 млн фунтів стерлінгів (304.33 млн дол). В рамках розширення в Європі Revolut придбав рекламні площі на білбордах повітряних мостів в аеропортах по всьому континенту.
Нагадаємо:
Британська інвестиційна компанія Schroders, яка є акціонером фінтех-компанії Revolut, підвищила оцінку своєї частки у стартапі на 45%, що означає зростання Revolut до 25,7 млрд дол.