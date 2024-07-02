"Укрпошта" відкрила потужний сортувальний термінал в Одесі

"Укрпошта" відкрила потужний логістичний термінал з автоматизованими сортувальними лініями в Одесі.

Про це йдеться у релізі компанії у розпорядженні ЕП.

Зазначається, що він забезпечує швидку обробку й доставку відправлень для всього півдня України. Обладнання для ліній сортування дрібних та великих відправлень дозволяє обробляти до 270 000 посилок на добу.

Разом із перебудовою логістичних маршрутів це уможливить доставку відправлень клієнтам в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях протягом доби після сортування.

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На новому терміналі "Укрпошти" встановлене обладнання та програмне забезпечення українського виробника, яке обробляє три посилки на секунду.

Наразі компанія встановила 17 автоматизованих ліній у семи містах України: девять ліній сортують дрібні відправлення, та вісім – великі посилки.

Нагадаємо:

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"Укрпошта" з 1 липня підвищила вартість послуг на відправлення по Україні.

Економічна правда.