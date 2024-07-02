ОАЕ можуть повернути до "сірого списку" Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей

У Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) заявили, що можуть повернути Об’єднані Арабські Емірати до свого "сірого списку" за нездатність ефективно протидіяти незаконним грошовим потокам.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на InfoLibre.

У лютому 2024 року FATF виключила Об’єднані Арабські Емірати зі свого "сірого списку" – такий крок, як повідомляється, лобіювала еміратська влада, і FATF визнала "значний прогрес" у боротьбі з відмиванням грошей. Але після виходу журналістського розслідування Dubai Unlocked це рішення можуть переглянути.

"Ми притягнемо Об’єднані Арабські Емірати до відповідальності за заходи, які вони вжили або не вжили. Експерти FATF переглянуть факти з розслідування Dubai Unlocked, які вони візьмуть до уваги при переоцінці зусиль ОАЕ щодо боротьби з відмиванням грошей", – заявив президент FATF Раджа Кумар у коментарі норвезькій газеті E24.

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Рішення FATF про включення певних країн до "сірого списку" означає, що вони підпадають під пильний фінансовий моніторинг. Наразі у "сірому списку" – 21 країна, зокрема, Сирія, Ємен, Болгарія, Хорватія та Венесуела.

Довідка. За проєктом Dubai Unlocked журналісти з понад 70 видань з 58 країн встановили власників прихованої елітної нерухомості на мільярди доларів в Дубаї – найбільшому місті в Об’єднаних Арабських Еміратах: від бізнесменів, наркобаронів – до політиків, колишніх і чинних посадовців з різних країн, частина з яких перебуває під санкціями або фігурує у кримінальних провадженнях.

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Економічна правда.