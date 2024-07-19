Банк видав перший кредит на альтернативну енергетику за програмою "5-7-9%"

Sense Bank видав перший кредит на придбання та встановлення українським виробником сонячної електростанції потужністю 1 МВт за розширеною держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Sense Bank видав кредит компанії, яка займається виробництвом, а також продажем металевих конструкцій. За ці кошти виробник побудує у Чернівецькій області сонячну електростанцію потужністю 1 МВт мегават.

"Для прикладу – цієї електроенергії достатньо, щоб забезпечити електроенергією приблизно 360 квартир. Річна генерація станції складатиме 1150 МВт годин електроенергії. Загальна сума кредиту становить 14,2 мільйона гривень. Строк погашення – п’ять років", - повідомили в міністерстві.

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"На початку липня ми розширили програму "Доступні кредити 5-7-9" також на можливість придбати енергетичне обладнання. І зараз вже маємо приклад, що програма працює, бізнес звертається у банки.

Крім того, 20 липня також запрацюють програми безвідсоткового кредитування для громадян і розширення програми "Доступні кредити 5-7-9" стане доступним для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів", - повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо:

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Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%", незважаючи на нещодавні зміни зі звуженням ліміту фінансування обігових коштів до 5 млн грн, усе ще недостатньо сфокусована на допомозі бізнесу, який справді цього потребує.

Економічна правда