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Акції CrowdStrike на тлі збою впали на 14%

П'ятниця, 19 липня 2024, 11:09 - Олексій Павлиш

Акції постачальника послуг кібербезпеки CrowdStrike, некоректне оновлення функцій якого викликав масштабний збій по всьому світу впали на 14%. Акції Microsoft впали на 2,8% після того, як корпорація заявила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів.

Про це пише Bloomberg.

Немає жодних ознак того, що проблеми CrowdStrike пов'язані з будь-якими кібератаками, заявив Bloomberg головний науковий співробітник фінської компанії з інформаційної безпеки WithSecure Oyj Мікко Хіппонен.

Тим часом у Лондоні Sky News ненадовго повернувся в ефір: двоє ведучих читали новини на тлі чистого фону студії - без інфографіки та логотипів. Згодом канал повернувся до вимкненого екрану та музичного супроводу.

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Нагадаємо:

Серія технічних збоїв порушила роботу авіакомпаній, банків і Лондонської фондової біржі в п'ятницю після того, як корпорація Microsoft повідомила про перебої в роботі своїх онлайн-сервісів.

Економічна правда

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