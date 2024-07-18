У lifecell пояснили, чому нові вимоги безперебійного живлення мереж зв'язку украй складні 

Інвестиції lifecell у забезпечення інфраструктури альтернативними джерелами живлення досягли майже 1 млрд грн з осені 2022 року, але, незважаючи на це, нові вимоги Держспецзв'язку компанія оцінює як "украй складні".

Про це повідомила пресслужба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтримуємо необхідність забезпечити безперервність зв'язку для абонентів, особливо під час війни. Компанія намагатиметься робити все, щоб поліпшити ситуацію з автономним живленням нашого обладнання та наявністю зв'язку під час відключень.

Що стосується нових умов, прописаних у розпорядженні НЦУ - терміни і вимоги вкрай складні, зараз ми аналізуємо всю інформацію", - йдеться у повідомленні lifecell

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У компанії повідомили, що вже більше половини всіх базових станцій lifecell в Україні - понад 5 тис. - обладнано новими літієвими батареями.

"Ці батареї витривалі й можуть підтримувати роботу базових станцій до 4-8 годин за відсутності стаціонарного живлення та помірного навантаження на мережу. До того ж, такі батареї заряджаються в кілька разів швидше", - повідомили в пресслужбі.

Водночас в lifecell уточнили, що ресурсу батарей вистачає на різну тривалість часу, залежно від часу між знеструмленнями в кожній конкретній місцевості. Батареям потрібно встигнути повністю зарядитися до чергового відключення.

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"Наприклад, якщо немає електроенергії протягом 10 годин, потім 2 години вона є і знову вимикається - батареї просто не встигнуть зарядитися. Впливає також показник кількості активних абонентів, які перебувають поруч, і гаджетів, які підключаються до тієї самої базової станції, і наскільки інтенсивно ці абоненти навантажують мережу. Погодні умови також впливають на виснаження батареї, адже системи охолодження також споживають електроенергію", - пояснили в пресслужбі оператора.

Ще близько 1,7 тис. базових станцій lifecell забезпечені альтернативним енергопостачанням за допомогою генераторів.

У компанії наголосили, що за допомогою тільки генераторів неможливо зарезервувати більшу частину обладнання. Їм потрібне постійне обслуговування: люди, які встановлюють, заправляють, налаштовують. Крім того, не кожну базову станцію можна живити від генератора. У низці місць їхнє використання заборонено, наприклад, у містах зі щільною забудовою на дахах будинків. Близько 80% базових станцій мережі lifecell встановлено на дахах будинків, а в містах ця частка сягає близько 90%, уточнили у пресслужбі.

lifecell - третій за величиною оператор мобільного зв'язку.

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Нагадаємо:

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги робити базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

Тепер мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 год, замість 4 год як було раніше.

Vodafone Україна оцінює нові вимоги забезпечення альтернативного живлення станцій зв'язку від Держспецзв'язку як "доволі складні".

Економічна правда