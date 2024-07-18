Уряд виділив ще 16 мільйонів на блокування антиукраїнського мовлення 

Уряд виділив 16,1 млн грн для створення та експлуатації системи спеціального телерадіомовлення, яке блокуватиме антиукраїнське мовлення у чотирьох прикордонних областях України.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відповідне розпорядження ухвалили 18 липня на засіданні Кабміну.

"Уряд розбудовує розгалужену систему спецмережі телерадіомовлення на прикордонних територіях, яка блокуватиме ворожу пропаганду та забезпечуватиме інформаційну безпеку у ефірному просторі України. Для цього в березні Уряд виділив 137,6 млн грн для дев’яти областей. Уряд додатково виділяє 16,1 млн грн з резервного фонду бюджету", – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

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Зокрема, у березні цього року уряд виділив Держспецзв’язку (для Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення) з резервного фонду бюджету 124,4 млн грн для Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Вінницької та Одеської областей.

Наразі ряд додатково виділив 16,1 млн грн для Донецької, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.

"Необхідне обладнання придбають і поставлять Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, а також проведуть монтажні та пусконалагоджувальні роботи до кінця 2024 року", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

Уряд виділив понад 150 мільйонів на блокування теле- та радіосигналів з Росії та Білорусі.

Економічна правда