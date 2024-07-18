В Україні відновили перевірки якості пального на АЗС

Державна екологічна інспекція 16 липня вперше від початку великої війни відновила позапланові перевірки якості пального на АЗС.

Про це повідомляє Держекоінспекція.

"Такі позапланові перевірки відновлено нещодавно у зв’язку зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2023 р. № 1167 до Постанови КМУ № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану", - поінформували в пресслужбі.

Там також пояснили, що позапланово перевірятимуть АЗС протягом періоду воєнного стану за наявності загрози життю та здоров’ю людини. Також, якщо йдеться про захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.

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У Держекоінспекції зазначили, що першу в Україні перевірка якості пального з початку російського повномасштабного вторгнення провели на АЗС поблизу смт Гоща на Рівненщині.

Нагадаємо:

Державна екологічна інспекція з 13 березня 2022 року припинила державний нагляд, зокрема відбір зразків пального на українських АЗС.

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Економічна правда