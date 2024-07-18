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Ще не межа: "Укргазвидобування" запустило нову свердловину на сході України

Четвер, 18 липня 2024, 19:16 - Віктор Волокіта

"Укргазвидобування" запустило свердловину із дебітом 145 тис. куб. м газу на добу. Це оціночно-експлуатаційна свердловина, яку за 5 місяців пробурили та облаштували. 

Про це повідомляє пресслужба "Укргазвидобування". 

Як йдеться в повідомленні, свердловину, глибиною 3200 м, пробурено Укрбургазом роторним способом.

"Високого дебіту досягли завдяки оптимальному вибору місця закладання свердловини, а також проведенню двох стадій гідророзриву пластів, який виконали фахівці УГВ-сервісу", - зазначив т.в.о. очільника "Укргазвидобування" Сергій Лагно.

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Місце розташування свердловини обрали, використовуючи дані сучасної сейсморозвідки та 3D моделі родовища, йдеться в повідомленні. 

"Свердловину пробурили в північно-східній частині родовища, де буріння не велось близько десяти років, його відновили тільки минулого року. Від початку року на цьому родовищі запустили 6 нових експлуатаційних свердловин. І це ще не межа, до кінця цього року тут плануємо ввести в дію ще 13 експлуатаційних свердловин", - зазначив Лагно.

Нагадаємо:

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За перше півріччя 2024 року компанія "Укргазвидобування" видобула газу на 8,8 % більше, ніж за аналогічний період торік.

Економічна правда

Укргазвидобування газ
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