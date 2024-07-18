Україна і Світовий банк розширюють співпрацю

Уряд зацікавлений у збільшенні присутності Світового банку в Україні для пришвидшення підготовки та реалізації стратегічних проєктів і реформ.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що Мінекономіки тісно співпрацює зі Світовим банком, зокрема, за останні півтора року значно збільшився об’єм спільної роботи за багатьма напрямами.

"Уряд працює над Матрицею реформ, щоб скоординувати партнерів у питаннях економічних реформ, також йде підготовка проекту RISE, в межах якого Світовий банк профінансує приватний сектор України на $1,03 млрд протягом 2024-2027 років", - зауважив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

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За його словами, експерти СБ допомагають уряду з удосконаленням управління публічними інвестиціями (PIM) та розвитком людського капіталу.

Повідомляється, що сторони обговорили пріоритетні проєкти співпраці, зокрема підготовку проєкту RISE ("Проєкт стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва"), в межах якого Світовий банк надасть Україні позику на 1 млрд дол та грант на 30 млн дол.

Проєкт буде впроваджено протягом наступних 4 років для підтримки реформ уряду України у приватному секторі. Проєкт RISE рефінансує витрати, понесені в межах програм державної підтримки, які реалізуються Мінекономіки, включно з програмами "5-7-9%" та "єРобота".

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Нагадаємо:

Україна переведена в категорію країн з доходами вищими за середні, згідно із оприлюдненою класифікацією країн за рівнем доходу на 2024 рік фінансовий рік від Світового банку.

IFC групи Світового банку і концерн "Галнафтогаз" (мережа АЗК OKKO) на URC-24 підписали мандат щодо фінансування будівництва ВЕС на 150 МВт.