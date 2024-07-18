Страховики вважають, що новий закон про страхування вичистить ринок від слабких гравців

Новий закон про страхування продовжить вичищати страховий ринок від слабких гравців.

Такого висновку дійшли учасники круглого столу "Нормативні зміни у страхуванні: які новації очікують на споживачів", повідомляє Finclub.

Як йдеться у повідомленні "Фінансового клубу", на 30 червня в реєстрі НБУ було 78 страховиків non-life (за червень мінус 5 компаній), life – 12.

"Від цього реєстру (non-life) ще, можливо, половина піде. Лайфових точно до десяти залишиться, – вважає директор департаменту з розвитку корпоративного бізнесу СК "ТАС Лайф" Владислав Махлай. – Головне – це знайти власника, команду, страховика, який хотів би працювати по тих умовах і стандартах, які запроваджені. Це непросто".

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Очільниця управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук розповідає, що деякі страховики вже добровільно покидають ринок.

"Останнім часом було багато новин про погодження нами добровільного виходу окремих страхових компаній. Це зазвичай невеликі компанії з нестійкою бізнес-моделлю і ті, які свідомо розуміють, що виконати нові вимоги не зможуть, тому ухвалюють рішення припинити таку діяльність", – каже представниця НБУ.

Можуть бути й недобровільні виходи з ринку.

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"Буде ще певна кількість страхових компаній, які, найвірогідніше, покинуть ринок за рішенням Національного банку. Вони, на жаль, ще поки є, і рішення такі НБУ принципово буде ухвалювати", – пояснила Ольга Лобайчук.

Директор з роздрібного бізнесу СК "ІНГО" Микола Матика каже, що це виклик для ринку і його основних гравців. "Для виконання норм, які встановлює регулятор, потрібно буде мати відповідний рівень ліквідності, виконувати вимоги прозорості структури власності, виконувати вимоги до системи управління компанією.

Це буде складний для ринку період, але він призведе до того, що на ринку залишаться тільки ті компанії, які будуть вести цивілізований, прозорий бізнес. І конкуренція перейде в формат сервісу, додаткових переваг, а не просто демпінгу, який призводить до того, що певна кількість гравців йде з ринку, не виконуючи свої зобов’язання в повному обсязі, і це перекладається на інших гравців", – зазначив страховик.

Аналогічна ситуація буде на ринку страхових агентів.

"Встановлені НБУ вимоги призведуть до того, що залишаться тільки ті посередники, які безпосередньо виконують функцію з укладання договорів страхування. "Сіра" частина страхового бізнесу піде в минуле", – пояснив Микола Матика.

Владислав Махлай впевнений, що залишаться ті СК, які будуть готові працювати за новими стандартами. "На ринку не повинні працювати незрозумілі компанії із шахрайськими намірами. Для цього впроваджується Solvensy II, який в Євросоюзі впроваджений з 2009 року. Нарешті прийшло це і до України, – каже він. – Закон прямує до того, що на ринку ще менше залишиться страховиків".

Нагадаємо:

Національний банк України (НБУ) планує запровадити обовʼязкове страхування застави за кредитом у 2025 році.

Економічна правда