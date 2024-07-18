У Донецькій області внаслідок обстрілу на шахті виникла пожежа
У Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу на території шахти виникла пожежа.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"В шахті на момент аварії перебували 24 працівники. Їх вивели на поверхню. Пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
В міністерстві також додали, що у Дніпропетровській області внаслідок бойових дій на підстанції вимикалась повітряна лінія. При цьому знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі. Усіх споживачів заживлено за резервною схемою.
Також на Дніпропетровщині через бойові дії пошкоджено провід високовольтної повітряної лінії, що призвело до знеструмлення кількох підстанцій та місцевої промисловості. Усіх заживлено.
У Чернігівській області через обстріл одномоментно знеструмлено 520 споживачів у 9 населених пунктах.
Нагадаємо:
Через аварії на двох енергооб'єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у Києві та 11 областях.
Економічна правда