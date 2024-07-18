У Донецькій області внаслідок обстрілу на шахті виникла пожежа

У Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу на території шахти виникла пожежа.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"В шахті на момент аварії перебували 24 працівники. Їх вивели на поверхню. Пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві також додали, що у Дніпропетровській області внаслідок бойових дій на підстанції вимикалась повітряна лінія. При цьому знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі. Усіх споживачів заживлено за резервною схемою.

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Також на Дніпропетровщині через бойові дії пошкоджено провід високовольтної повітряної лінії, що призвело до знеструмлення кількох підстанцій та місцевої промисловості. Усіх заживлено.

У Чернігівській області через обстріл одномоментно знеструмлено 520 споживачів у 9 населених пунктах.

Нагадаємо:

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Через аварії на двох енергооб'єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у Києві та 11 областях.

Економічна правда