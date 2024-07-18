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У Донецькій області внаслідок обстрілу на шахті виникла пожежа

Четвер, 18 липня 2024, 13:12 - Віктор Волокіта

У Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу на території шахти виникла пожежа. 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"В шахті на момент аварії перебували 24 працівники. Їх вивели на поверхню. Пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні. 

В міністерстві також додали, що у Дніпропетровській області внаслідок бойових дій на підстанції вимикалась повітряна лінія. При цьому знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі. Усіх споживачів заживлено за резервною схемою. 

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Також на Дніпропетровщині через бойові дії пошкоджено провід високовольтної повітряної лінії, що призвело до знеструмлення кількох підстанцій та місцевої промисловості. Усіх заживлено.

У Чернігівській області через обстріл одномоментно знеструмлено 520 споживачів у 9 населених пунктах. 

Нагадаємо: 

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Через аварії на двох енергооб'єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у Києві та 11 областях.

Економічна правда

шахтарі шахти Міненерго
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