У Києві тимчасово не працюють 3 станції метро

Три станції "зеленої" лінії метро в Києві тимчасово не працюють.

Про це повідомляє пресслужбу підприємства "Київський метрополітен".

Станції Київського метрополітену "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук'янівська" на Сирецько-Печерській (зеленій, М3) лінії тимчасово зачинені для пасажирів.

За словами служби по роботі зі зверненнями пасажирів, станції не працюють з технічних причин, на них ведеться обстеження.

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Зазначається, що рух поїздів зеленою лінією метро організовано між станціями "Золоті ворота" - "Червоний хутір".

Про відновлення роботи станцій і руху поїздів буде повідомлено додатково.

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