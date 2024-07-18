Всі розділи
Укр / Рус

У Києві тимчасово не працюють 3 станції метро

Четвер, 18 липня 2024, 11:15 - Олексій Артемчук

Три станції "зеленої" лінії метро в Києві тимчасово не працюють.

Про це повідомляє пресслужбу підприємства "Київський метрополітен".

Станції Київського метрополітену "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук'янівська" на Сирецько-Печерській (зеленій, М3) лінії тимчасово зачинені для пасажирів.

За словами служби по роботі зі зверненнями пасажирів, станції не працюють з технічних причин, на них ведеться обстеження.

Реклама:

Зазначається, що рух поїздів зеленою лінією метро організовано між станціями "Золоті ворота" - "Червоний хутір". 

Про відновлення роботи станцій і руху поїздів буде повідомлено додатково.

Нагадаємо:

Реклама:

Групу компаній "Автострада" визнали переможцем процедури закупівлі з будівництва метро до житлового масиву Виноградар у Києві.

Київ метрополітен
Реклама:
Матеріали за темою
Негода спричинила аварійні відключення на Київщині 17 липня 2024, 19:55
Sinsay відкриє ще один магазин під Києвом 17 липня 2024, 13:21
"Автострада" будуватиме метро на Виноградар у Києві: почне роботи за власні кошти 12 липня 2024, 12:46
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті