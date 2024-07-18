У Києві тимчасово не працюють 3 станції метро
Четвер, 18 липня 2024, 11:15 -
Три станції "зеленої" лінії метро в Києві тимчасово не працюють.
Про це повідомляє пресслужбу підприємства "Київський метрополітен".
Станції Київського метрополітену "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук'янівська" на Сирецько-Печерській (зеленій, М3) лінії тимчасово зачинені для пасажирів.
За словами служби по роботі зі зверненнями пасажирів, станції не працюють з технічних причин, на них ведеться обстеження.
Реклама:
Зазначається, що рух поїздів зеленою лінією метро організовано між станціями "Золоті ворота" - "Червоний хутір".
Про відновлення роботи станцій і руху поїздів буде повідомлено додатково.
Нагадаємо:
Реклама:
Групу компаній "Автострада" визнали переможцем процедури закупівлі з будівництва метро до житлового масиву Виноградар у Києві.
Реклама: