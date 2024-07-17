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НАБУ почало провадження щодо посадовця ДБР, який не декларував елітну квартиру у Києві

Середа, 17 липня 2024, 20:44 - Артур Крижний

Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження щодо першого заступника директора ДБР Олександра Удовиченка — фігуранта розслідування у якому виявилося, що він живе у незадекларованій елітній квартирі. 

Про це йдеться у відповіді НАБУ для hromadske.

У листі НАБУ зазначається, що вони вивчили розслідування hromadske та провели інформаційно-аналітичну роботу, за результатами якої розпочали досудове розслідування. 

Як пояснили в НАБУ, більше інформації вони не можуть надати, оскільки стан розслідування становить таємницю слідства, розголошення якої може зашкодити кримінальному провадженню.

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Раніше журналісти-розслідувачі з’ясували, що Удовиченко живе у квартирі в одному з найелітніших ЖК Києва, проте в декларації посадовця згадок про цю нерухомість немає.

Нагадаємо:

Заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко живе в елітному ЖК Києва Regent Hill у апартаментах за 900 тисяч доларів, але в декларації немає згадки про цю нерухомість.

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Економічна правда.

НАБУ
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