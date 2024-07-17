Україна отримає грант 53 млн євро на реалізацію 4-х транспортних проєктів

У рамках програми Європейського Союзу "Механізм "З'єднання Європи" (CEF) узгоджено представлені українською стороною чотири проєкти з розвитку транспортної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, грант із боку Євросоюзу становитиме орієнтовно 53 млн.євро. Зазначається, що оскільки особливістю програми CEF є співфінансування для реалізації проєктів у розмірі 50%, аналогічну суму має забезпечити українська сторона.

"Усі проєкти насамперед є євроінтеграційними. Вони фізично наближають Україну до ЄС, розширюють можливості транспортних коридорів, руху товарів і послуг, надають змогу прискорити інтеграцію української транспортної інфраструктури в транспортний простір Євросоюзу", - цитує пресслужба заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача.

Реклама:

Серед проєктів, що отримали схвалення, - інтеграція залізничної системи України в транспортну систему ЄС. Перший етап передбачає вдосконалення залізничної мережі та розбудову колії 1435 мм для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури.

Ще один проєкт передбачає організацію транспортних потоків для підвищення пропускної спроможності інфраструктури, безпеки та ефективності послуг із перетину кордону на спільній дорозі Румунія - Молдова - Україна ПП Галац/Джурджулешти/Рені. Він розроблений і презентований спільно з молдовськими та румунськими колегами. Реалізація проєкту надасть змогу забезпечити безперервність руху між цими пунктами пропуску.

Крім того, схвалено проєкт створення та впровадження річкової інформаційної служби на українській частині р. Дунай, зокрема її інтеграцію до порталу EuRIS та CEERIS проєкту RIS COMEX (забезпечує розвиток RIS від управління безпекою до сприяння логістичним послугам, щоб зробити внутрішні водні шляхи простими у використанні й надійними у мультимодальних ланцюжках поставок).

Реклама:

Згідно з четвертим проєктом передбачено відновлення аеронавігаційної галузі України та подальша модернізація інфраструктури зв'язку, навігації, спостереження та аеронавігаційної інформації.

Відповідне рішення в рамках програми CEF ухвалено на засіданні Координаційного комітету програми 16 липня.

Нагадаємо:

Бельгія профінансує проєкти відбудови у 2-х областях України на 150 мільйонів євро.

Економічна правда