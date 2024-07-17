Ціна золота оновила історичний максимум: яка причина

Ціна на золото на Нью-Йоркській товарній біржі досягла нового історичного максимуму у 2482,29 дол за унцію (28,35 грама).

Про це повідомляє CNBC.

Повідомляється, що золото почало дорожчати після коментарів голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла про можливе зниження облікової ставки у вересні.

Зокрема, Павелл заявив, що ФРС не чекатиме, поки інфляція досягне цільового показника центрального банку у 2%, перш ніж почне скорочувати ставку.

Реклама:

У міру зниження відсоткових ставок золото стає більш привабливим, порівнюючи з активами з фіксованим доходом, такими як облігації.

Зазначається, що за поточний рік золото вже втретє суттєво оновлює історичний ціновий максимум.

Високу ціну також підтримують регулярні закупівлі золота центральними банками.

Реклама:

Очікується, що кінця року ціна унції золота може досягти 2500 дол.

Нагадаємо:

ЦБ Китаю не купував золото минулого місяця, завершивши масштабну скупку, що тривала 18 місяців після того, як дорогоцінний метал злетів до рекордного рівня.

Золото злетіло до історичного максимуму завдяки оптимізму щодо того, що Федеральний резерв почне пом'якшувати монетарну політику цього року, а також зростанню геополітичної напруженості на Близькому Сході.