"Війна" за чипи: ЄС та Південна Корея об'єднують зусилля у розробці чипів
Південна Корея і Європейський Союз на тлі зростання конкуренції в галузі новітніх чипів цього місяця започаткують низку спільних дослідницьких проєктів.
Про це повідомляє Yonhap, передає "Укрінформ".
Зазначається, що сторони домовилися створити чотири спільні дослідницькі консорціуми з передової гетерогенної інтеграції та технологій нейроморфних чипів.
В повідомленні уточнюють, що до консорціумів увійдуть 11 науково-дослідних інститутів Південної Кореї та 14 профільних закладів із 9 європейських країн, включаючи Німеччину, Італію та Іспанію.
Додаткові деталі проєктів не розкриваються, але повідомляється, що вони триватимуть три роки, до червня 2027-го, і в їх реалізацію Південна Корея інвестує близько 6,1 млн дол США, а ЄС – близько 6 млн євро.
Нагадаємо:
Починаючи з липня, уряд Південної Кореї ініціює інвестиційну програму на суму 18 трильйонів вон (12,94 млрд дол) для полегшення фінансування напівпровідникових компаній.
Разом з тим як темпи конкуренції у сфері напівпровідників збільшуються, Hiawei закінчує будівництво найбільшого центру розробки у своїй структурі.