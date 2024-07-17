"Війна" за чипи: ЄС та Південна Корея об'єднують зусилля у розробці чипів

Південна Корея і Європейський Союз на тлі зростання конкуренції в галузі новітніх чипів цього місяця започаткують низку спільних дослідницьких проєктів.

Про це повідомляє Yonhap, передає "Укрінформ".

Зазначається, що сторони домовилися створити чотири спільні дослідницькі консорціуми з передової гетерогенної інтеграції та технологій нейроморфних чипів.

В повідомленні уточнюють, що до консорціумів увійдуть 11 науково-дослідних інститутів Південної Кореї та 14 профільних закладів із 9 європейських країн, включаючи Німеччину, Італію та Іспанію.

Реклама:

Додаткові деталі проєктів не розкриваються, але повідомляється, що вони триватимуть три роки, до червня 2027-го, і в їх реалізацію Південна Корея інвестує близько 6,1 млн дол США, а ЄС – близько 6 млн євро.

Нагадаємо:

Починаючи з липня, уряд Південної Кореї ініціює інвестиційну програму на суму 18 трильйонів вон (12,94 млрд дол) для полегшення фінансування напівпровідникових компаній.

Реклама:

Разом з тим як темпи конкуренції у сфері напівпровідників збільшуються, Hiawei закінчує будівництво найбільшого центру розробки у своїй структурі.