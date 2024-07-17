Банки оновили курс валют: долар та євро відчутно дорожчають

Середній курс долара до гривні у середу 17 липня у банках України зріс на 15 копійок, до 41,6 грн за долар, євро зріс на 20 копійок - до 45,45 гривні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Так, у розрізі банків курс основних іноземних валют до гривні наступний:

ПриватБанк: долар - 40.90 - 41.50, євро - 44.35 - 45.35.

Райффайзен Банк: долар - 40.85 - 41.2, євро - 44.1 - 45.03.

ПУМБ: долар - 41.10 - 41.6, євро - 44.7 - 45.30

monobank (при оплаті карткою): долар - 41.0 - 41.48, євро - 44.65 - 45.401

На 11:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,58 – 41,72 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,3 – 45,5 грн.

Нагадаємо:

Національний банк України встановив на 17 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2575 грн/$.

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Станом на 16 липня Національний банк курс гривні до долара зменшився на 3 копійки, євро – подорожчав на 4 копійок.