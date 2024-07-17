Російські компанії масово шукають трудових мігрантів в Африці через брак робочих рук

На тлі зростаючого дефіциту робочих рук, викликаного війною в Україні, російські компанії почали масово шукати працівників у країнах Африки.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані рекрутингового сервісу hh.ru.

Як пише видання, у першій половині 2024 року кількість вакансій для представників "чорного континенту" зросла в десятки разів.

Найсильніше кількість вакансій від російських компаній зросла в Кенії - у 39 разів (зі 161 вакансії в першому півріччі 2023-го до 6,4 тис. вакансій у першому півріччі 2024-го). У Зімбабве показник збільшився у 15 разів, у Камеруні - у дев'ять разів, а в Замбії - у вісім разів. Крім того, різке зростання кількості вакансій було зафіксовано в Алжирі (у сім разів, до 1,7 тис.).

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Кількість запрошень для іноземних робітників збільшилася на 68%, фахівців сільського господарства - на 63%, працівників у сфері видобутку сировини і будівництва - на 53 і 51% відповідно.

"Залучення мігрантів на позиції робітників і будівельників (загалом на низькокваліфіковані позиції) традиційно характерне для країн Середньої Азії, а цьогоріч - для низки країн Африки", - каже головна експертка hh.ru з ринку праці Наталя Даніна.

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Економічна правда