Переможець аукціону готовий заплатити 37 мільйонів за майно київського агропідприємства

16 липня в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" відбулися чотири успішні онлайн-аукціон з приватизації.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Серед об'єктів, що знайшли нових власників:

ЄМК ДП "Сільськогосподарське підприємство "Земельний фонд" у Києві. За право власності на об'єкт змагалося 9 учасників. Початкова ціна активу становила 7,9 млн гривень, а переможна – 37,7 млн гривень.

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У власність інвестора перейде об’єкт розташований у центрі Києва. Актив включає 15 одиниць нерухомого майна (будівля готелю та майновий комплекс у складі 14 одиниць будівель та споруд) площею 7 285 м² та 5 одиниць рухомого майна.

Будівлі та споруди з іншим рухомим майном площею 3093 м² на Волині. Початкова ціна активу становила 8,2 млн гривень, а переможна – 9,5 млн гривень.

Інвестор отримає об’єкт розташований в центрі села Городок. Актив включає 6 одиниць нерухомого майна (виробничі, складські, допоміжні будівлі та споруди тощо) та транспортний засіб 2010 року випуску.

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ЄМК Хмельницького державного підприємства по розвитку курортів і експлуатації природних лікувальних ресурсів "Хмельницьккурортресурси". Початкова ціна активу становила 106 тис. гривень, а переможна – понад 3,4 млн гривень. Зростання вартості відбулося у 32 раза.

Власник отримає об’єкт розташований в Хмельницькій області, який включає 11 одиниць нерухомого майна та інфраструктури.

Будівля площею 427 м² на Кіровоградщині. Початкова ціна активу становила майже 28,5 тис. гривень, а переможна – 2 млн гривень.

Інвестор отримає об’єкт розташований в центрі селища Устинівка, поруч з річкою Березівка.

Нагадаємо:

Фонд держмайна (ФДМУ) визначив дати проведення приватизаційних онлайн-аукціонів для готелю "Україна" - 18 вересня і для АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" - 9 жовтня.

Економічна правда