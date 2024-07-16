Спека впливає на врожай: цьогоріч його буде на 5 мільйонів тонн менше - експерт

Цього сезону обсяги зібраних зернових та олійних культур очікуються в межах 77 млн тонн, що на 5 мільйонів менше, ніж торік.

Такий прогноз зробив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише "Укрінформ".

"З війною додалась аномальна спека, яка сьогодні створює труднощі. Проблема стосується ярих культур, таких як соняшник, кукурудза, соя. Зараз іде пік цвітіння, а коли така спека, воно не має можливості розвиватись, що впливає на врожайність", - сказав Марчук.

Хоча, за словами експерта, це непоганий показник, враховуючи що в цьому сезоні експортний потенціал сягає 57,5 млн т зернових та олійних. Всередині країни споживається не більше 15-16 млн тонн врожаю, частка у 60 млн тонн - піде на експорт.

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Нагадаємо:

Спека впливає на врожай ранніх зернових, однак вона не є критичною, тоді як для пізніх зернових, соняшнику та сої вона є небезпечною.

Через рекордну засуху в південних областях України, врожайність пшениці та ячменю може знизитись на 5-7% порівняно з минулим роком.

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Економічна правда.

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