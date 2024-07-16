ДСНС відмовилася від замовлення катерів у "Нібулона"

Державна служба України з надзвичайних ситуацій передумала купувати катери у "Нубілона" після зміни керівництва.

Про це розповів власник "Нібулона" Андрій Вадатурський в інтерв'ю ЕП.

"Ми розпочали будівництво, добудували один катер, потім керівництво ДСНС змінилося, і вони відмовились від замовлення", - розповів він.

Зараз компанія працює з данським урядом. висловив сподівання, що Данія зможе викупити катер і задонатити якомусь українському напрямку.

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"Стратегічні домовленості є, але вони поки що не реалізовані", - додав він.

Повну версію інтерв'ю читайте тут: "Мені казали, що треба оголосити банкрутство, списати борги і почати заново". Власник "Нібулону" Вадатурський про бізнес під час війни

Нагадаємо:

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Власник компанії "Нубілон" Андрій Вадатурський заявив, що за відповідним замовленням компанія готова, окрім цивільних, виробляти й військові кораблі.

Економічна правда.