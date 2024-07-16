"Нібулон" готовий будувати військові кораблі

Власник агрокомпанії "Нубілон" Андрій Вадатурський заявив, що за відповідним замовленням компанія готова, окрім цивільних, виробляти й військові кораблі.

Про це розповів власник "Нібулон" Андрій Вадатурський в інтерв'ю ЕП.

"Ми готові виробляти будь-які судна для будь-яких цілей. В Україні взагалі майже немає флоту, тільки в портах буксирами виконуються сервісні функції", - додавши, що компанія готова виробляти й військовий флот, головне - замовлення.

На його думку, Україна повинна мати свій сучасний флот для того, щоб охороняти порти і збільшувати економічні інтереси в Чорному морі.

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"Можна порахувати, скільки Україна втратила за рахунок блокування морських портів. І чи не краще направити десяту частину на те, щоб побудувати флот, який міг би захистити порти від таких речей", - додав Вадатурський.

Повну версію інтерв'ю читайте тут: "Мені казали, що треба оголосити банкрутство, списати борги і почати заново". Власник "Нібулону" Вадатурський про бізнес під час війни

Нагадаємо:

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Українська агрокомпанія "Нібулон" відмовилася від ідеї оголошення банкрутства, вважаючи, що це було б несправедливим стосовно кредиторів, які довіряли компанії.

Економічна правда.