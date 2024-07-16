Банки вклали в ОВДП чверть своїх активів, у подальшому стимулюванні нема потреби – НБУ

У Національному банку України вважають, що наразі немає потреби у тому, аби стимулювати банки до збільшення інвестицій в облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це НБУ повідомив у відповідь на запит ЕП.

Зокрема, там нагадали, що у січні 2023 року вже запроваджували можливість покриття банками обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. Проте, починаючи з середини лютого поточного року, Міністерство фінансів взагалі не розміщувало цей вид ОВДП.

"Наразі ж у такому стимулюванні немає потреби, попит на ОВДП залишається стійким завдяки привабливим ринковим ставкам", – підкреслюють у Нацбанку.

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За підрахунками регулятора, станом на 15 липня у власності банків перебувало 43% всіх випущених урядом ОВДП, які знаходяться в обігу.

"Справедлива вартість ОВДП в портфелях банків, без врахування сформованих резервів, складає близько 786 млрд грн (763 млрд грн зменшені на сформовані резерви) та відповідно складає близько чверті від чистих активів банківської системи", – зазначають в НБУ.

Водночас Нацбанк не бачить ризиків у тому, що банки концентрують настільки значні обсяги своїх активів в одному інструменті та вважають, що це не загрожує стабільності системи.

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"Це залежить від бізнес моделі та профіля ризику кожного конкретного банку. Можна сказати лише, що на тепер система має можливості до достатньо безпечного нарощення обсягу інвестицій в ОВДП", – додають у регуляторі.

За оцінками НБУ, цьогоріч банки вкладуть в ОВДП уряду 570 млрд грн (у гривневому еквіваленті), що відповідає обсягам вкладень у 2023 році (566 млрд грн). Наразі уряд вже залучив від банків 273 млрд грн.

Зазначимо, що наразі Україна відчуває дефіцит коштів для фінансування військових дій. Орієнтовна сума, якої не вистачає до кінця поточного року становить близько 500 млрд грн.

Зважаючи на таку суттєву нестачу джерел доходів бюджету, уряд готується вносити зміни до Податкового кодексу та підвищувати ставки основних податків. За даними співрозмовників ЕП в уряді та парламенті, оприлюднити відповідні зміни Міністерство фінансів зможе після обговорень з Міжнародним валютним фондом. Місія останнього розпочала свою роботу 16 липня.

Важливо, що зміни до бюджету та Податкового кодексу мають запрацювати вже з вересня. Інакше це становитиме загрозу для стабільності фінансування військових видатків.

Крім підвищення податків, уряд планує покрити додаткову потребу на 500 млрд грн за допомогою внутрішніх запозичень. Це потребуватиме залучення додаткового ресурсу банків, які залишаються найбільшими інвесторами в ОВДП (після НБУ).

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