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Ще 3 українські продукти можуть потрапити під мита ЄС

Вівторок, 16 липня 2024, 11:28 - Олексій Артемчук

Україна наближається до лімітів на постачання до ЄС меду, кукурудзи й курятини.

Про це повідомляє єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський.

До перевищення квот найближчим є мед, експорт якого сягнув вже 89% від лімітів, кукурудза – 67% та курятина – 59%.

Повідомляється, що ЄС спостерігає за ситуацією щодо чутливих для їх ринку продуктів.

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Чинний регламент безмитної торгівлі для України передбачає механізм "екстреного гальмування" для окремих продуктів. 

Зазначається, що він спрацьовує автоматично, якщо обсяги імпорту досягають середньорічного імпорту, зареєстрованого між 1 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо:

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Кабінет міністрів зменшив квоту на експорт цукру до країн ЄС до нуля, тобто – зупинив експорт до кінця року.

ЄС з 2 липня задіяв механізм захисних мит щодо нових найменувань українських товарів – яєць та цукру. 

Європейський Союз із 19 червня повертає мита на овес з України через перевищення встановлених квот.

ЄС мита експорт
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Економічна правда
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