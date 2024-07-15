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ГЕС працюють у штатному режимі попри аномальну спеку – "Укргідроенерго"

Понеділок, 15 липня 2024, 19:42 - Олексій Павлиш

Попри високі температури гідроелектростанції продовжують працювати у штатному режимі.

Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

"Попри підвищену температуру води у Дніпрі, станції "Укргідроенерго" працюють у штатному режимі та продовжують забезпечувати енергосистему України балансуючими потужностями", - заявив гендиректор компанії Ігор Сирота.

Зазначається, що на ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго" організували роботу з метою максимального убезпечення співробітників та безпечної експлуатації обладнання в період аномальної спеки.

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"Так, на станціях проведені додаткові інструктажі, скориговані робочі графіки та організовано оптимальний режим роботи співробітників: робота у виробничих приміщеннях здійснюється за графіком з раціональною кількістю перерв, у машинних залах ведеться контроль над роботою системи кондиціонування, а також усі приміщення забезпечено необхідною кількістю питної води", - заявили в "Укргідроенерго".

Аби зменшити вплив високої температури на працівників станцій, роботи на відкритих майданчиках скореговано та перенесено на менш спекотний час, додали в компанії.

Нагадаємо:

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Через аномальну спеку в Україні та Європі споживання досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття. 15 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. 

Економічна правда

енергетика Укргідроенерго ГЕС
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