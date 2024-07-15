Митники зупинили ввезення в Україну 22 тонн російських автозапчастин
Держмитниця зупинила ввезення в Україну автозапчастин з РФ, що у документах значилися як китайські.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
Одеські митники виявили у вантажівці на пункті пропуску "Орлівка" понад 22 тонни автозапчастин російського виробництва.
В повідомленні йдеться, що у поданих до митного оформлення документах зазначалося, що вантаж прибув до румунського порту Констанца з Китаю для подальшого доставлення одному з українських підприємств.
Під час митного огляду виявилося, що частина товару має російське маркування. У 22 товарних позиціях загальною кількістю понад 35 000 одиниць або зазначено, що країною виробництва є Росія, або є маркування російських торгових марок.
Повідомляється, що товари російського походження тимчасово вилучені. Справа буде направлена до суду.
Нагадаємо:
Сума порушень, яку виявили українські митники за половину 2024 року, збільшилася майже втричі, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року.