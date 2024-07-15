Митники зупинили ввезення в Україну 22 тонн російських автозапчастин

Державна митна служба

Держмитниця зупинила ввезення в Україну автозапчастин з РФ, що у документах значилися як китайські.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Одеські митники виявили у вантажівці на пункті пропуску "Орлівка" понад 22 тонни автозапчастин російського виробництва.

В повідомленні йдеться, що у поданих до митного оформлення документах зазначалося, що вантаж прибув до румунського порту Констанца з Китаю для подальшого доставлення одному з українських підприємств.

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Під час митного огляду виявилося, що частина товару має російське маркування. У 22 товарних позиціях загальною кількістю понад 35 000 одиниць або зазначено, що країною виробництва є Росія, або є маркування російських торгових марок.

Повідомляється, що товари російського походження тимчасово вилучені. Справа буде направлена до суду.

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Сума порушень, яку виявили українські митники за половину 2024 року, збільшилася майже втричі, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року.