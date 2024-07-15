У вівторок 16 липня графіки відключень електроенергії застосовуватимуть протягом доби

За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії у вівторок 16 липня планують застосовувати з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Як зазначають у повідомленні, у Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби.

За повідомленням "Укренерго", З 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години діятимуть три черги відключень.

Реклама:

Зазначається, що аварійні відключення на Харківщині – скасовані. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень

Довідка: коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

Реклама:

Про зміни у графіках повідомлятимуть окремо.

Нагадаємо:

Через аномальну спеку в Україні та Європі споживання досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття. 15 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

Економічна правда