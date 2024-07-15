Американську техніку Caterpillar продовжують постачати в Росію в обхід санкцій

Техніка американської компанії Caterpillar продовжує потрапляти в РФ через британського дилера, не дивлячись на санкції.

Про це повідомляє The Insider.

Важку техніку Caterpillar американського виробництва поставляє в Росію офіційний дилер - британська компанія Vostochnaya Technika, попри вихід Caterpillar з Росії, американські та британські санкції.

Повідомляється, що за перші 3 місяці 2024 року в Росію надійшло більш ніж на 24 млн дол обладнання та запчастин виробництва американської корпорації Caterpillar.

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Серед них: промислові двигуни, запчастини для гусеничних навантажувачів, підшипники для дорожньо-будівельної техніки, електрогенератори для техніки Caterpillar, насоси та їхні частини, зубчасті колеса і багато іншого.

Провідним імпортером стало ТОВ "Східна техніка". Понад 60% товарів (за вартістю), було зроблено в США.

Зазначається, що Імпортер продукції Caterpillar, ТОВ "Східна техніка" - 100% дочірня компанія британської VOSTOCHNAYA TECHNICA UK LIMITED, у керівництві якої троє громадян ПАР і один громадянин Австралії.

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Виручка компанії ТОВ "Восточная техника" від продажів у 2023 році склала понад 20 млрд рублів (9.26 млрд грн), чистий прибуток - близько 5 млрд рублів (2.31 млрд грн).

Виручка материнської компанії VOSTOCHNAYA TECHNICA UK LIMITED за 2023 рік склала понад 23 млн дол. В її фінансовому звіті зазначено, що компанія має дилерські угоди з Caterpillar і Trimble. Згідно з тим же звітом, у 2023 році материнська компанія продала дочірній товарів на суму 20 млн дол, а у 2022-му - на 130 млн дол.

Компанія Caterpillar не може не знати, що її дилер торгує її технікою в Сибіру, оскільки Barloworld відкрито заявляла про продовження бізнесу (заодно назвавши війну "російсько-українською кризою"), та й фінансовий звіт британської дочірньої фірми, через яку ведеться бізнес у Росії, також публічно відомий.

Нагадаємо:

Американський виробник машин Caterpillar 14 червня завершив передачу своїх російських активів вірменському інвестиційному фонду Balchug Capital.