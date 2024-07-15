Затримали одного з головних митників на Прикарпатті за вимагання хабарів
Служба безпеки України та Держбюро розслідувань ліквідували корупційну схему на Івано-Франківській митниці. У результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано керівника одного з ключових управлінь митного органу.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, чиновник організував злочинний механізм одержання грошей від представників компаній-імпортерів.
Як йдеться в повідомленні, в обмін на хабарі посадовець "гарантував" підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення їхніх товарів.
Для реалізації "схеми" фігурант залучив декількох митних брокерів з Івано-Франківської та Закарпатської митниць.
"Один з них був залучений до оборудки як посередник для передачі хабарів від підприємців", - повідомляє СБУ.
Співробітники СБУ задокументували 4 факти отримання фігурантами неправомірної вигоди.
Після цього правоохоронці затримали організатора злочину та посередника на гарячому під час одержання нового "траншу".
Наразі вирішується питання щодо повідомлення обом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
В СБУ зауважили, що зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
"Тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів", - додали в пресслужбі.
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Економічна правда