Затримали одного з головних митників на Прикарпатті за вимагання хабарів

Служба безпеки України та Держбюро розслідувань ліквідували корупційну схему на Івано-Франківській митниці. У результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано керівника одного з ключових управлінь митного органу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, чиновник організував злочинний механізм одержання грошей від представників компаній-імпортерів.

Як йдеться в повідомленні, в обмін на хабарі посадовець "гарантував" підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення їхніх товарів.

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Для реалізації "схеми" фігурант залучив декількох митних брокерів з Івано-Франківської та Закарпатської митниць.

"Один з них був залучений до оборудки як посередник для передачі хабарів від підприємців", - повідомляє СБУ.

Співробітники СБУ задокументували 4 факти отримання фігурантами неправомірної вигоди.

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Після цього правоохоронці затримали організатора злочину та посередника на гарячому під час одержання нового "траншу".

Наразі вирішується питання щодо повідомлення обом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

В СБУ зауважили, що зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

"Тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо:

Спеціалізована екологічна прокуратура Одеської облпрокуратури повідомила про підозру двом посадовцям управління водних ресурсів річок й міжрайонного управління водного господарства та голові однієї з сільських рад Білгород-Дністровського району Одещини.Їм інкриміновано одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Економічна правда