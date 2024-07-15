За пів року підприємці отримали пільгових кредитів на 50 мільярдів 

З початку 2024 року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали 13 119 кредитів на 50 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 9 922 кредити на 25,8 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Як йдеться в повідомленні, за минулий тиждень у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 244 пільгові кредити на загальну суму 1,7 млрд грн, з яких 183 кредити – від банків державного сектору економіки на 0,59 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 57 261 кредит на 227,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 42 956 кредитів на 116,1 млрд грн), з яких станом на 15 липня поточного року:

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21,51 млрд грн – на інвестиційні цілі;

62,47 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

39,21 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

17,63 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

57,58 млрд грн – на антивоєнні цілі;

15,34 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано 92 083 кредитні договори на 317 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 63 432 договори на 142,8 млрд гривень.

Нагадаємо:

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%", незважаючи на нещодавні зміни зі звуженням ліміту фінансування обігових коштів до 5 млн грн, усе ще недостатньо сфокусована на допомозі бізнесу, який справді цього потребує.

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Економічна правда