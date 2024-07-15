"Метінвест" за пів року в 1,5 раза збільшив сплату податків до бюджету

Група "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств в I півріччі 2024 року збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 56% проти I півріччя 2023 року — до 9,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Метінвесту".

Як йдеться в повідомленні, найбільша за обсягом відрахувань — плата за користування надрами, що зросла більше ніж утричі проти I півріччя 2023 року — до 2,9 млрд грн.

На другому місці — єдиний соціальний внесок у розмірі 1,8 млрд грн, що збільшився на 19%.

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Замикає трійку найбільших виплат — 1,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 16% перевищує показники I півріччя 2023 року.

Водночас українські підприємства "Метінвесту" в січні-червні 2024 року сплатили 1,4 млрд грн податку на прибуток, що на 26% більше, ніж у січні-червні 2023 року.

Плата за землю зросла на 7% проти аналогічного періоду минулого року, до 631 млн грн, а екологічний податок — на 22%, до 368 млн грн.

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У пресслужбі нагадали, що Метінвест у I кварталі 2024 року майже вдвічі збільшив сплату податків до бюджету України — до 4,2 млрд грн. У 2023 році компанія перерахувала до українського бюджету 14,6 млрд грн.

Нагадаємо:

Діяльність ПрАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" з групи "Метінвест" під загрозою зупинення роботи через постанову Кабміну №611, згідно з яким гарантії постачання електроенергію надаватимуться лише тим підприємствам, які імпортують 80% від своїх потреб.

Економічна правда