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У Харківській області застосовані аварійні відключення

Понеділок, 15 липня 2024, 13:01 - Віктор Волокіта

В окремих районах Харківщини застосовані аварійні відключення в мережах обленерго.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". 

Як йдеться в повідомленні, в інших районах області діють планові графіки відключень

"Причина – недопущення перевантаження мереж обленерго. Інформацію про відключення у вашому районі перевіряйте на сайті обленерго", - розповіли в "Укренерго". 

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В компанії нагадали, що обмеження споживання – це наслідок 8 масованих атак на енергосистему з початку року.

Нагадаємо:

Через аномальну спеку в Україні та Європі споживання досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття. 15 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. 

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Економічна правда 

Укренерго електроенергія Харків
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