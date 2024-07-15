У Харківській області застосовані аварійні відключення
Понеділок, 15 липня 2024, 13:01 -
В окремих районах Харківщини застосовані аварійні відключення в мережах обленерго.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Як йдеться в повідомленні, в інших районах області діють планові графіки відключень
"Причина – недопущення перевантаження мереж обленерго. Інформацію про відключення у вашому районі перевіряйте на сайті обленерго", - розповіли в "Укренерго".
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В компанії нагадали, що обмеження споживання – це наслідок 8 масованих атак на енергосистему з початку року.
Нагадаємо:
Через аномальну спеку в Україні та Європі споживання досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття. 15 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.
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Економічна правда
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