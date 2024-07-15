В Україні внаслідок обстрілів вимикалися повітряні лінії 

В Україні внаслідок обстрілів у чотирьох областях вимикалися повітряні лінії.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Як йдеться в повідомленні, у Дніпропетровській області внаслідок обстрілу вимикалась високовольтна повітряна лінія, через що знеструмлено підстанцію та місцеву промисловість.

Під час огляду на території підстанції виявлено пожежу, яку згодом ліквідовано.

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Як зазначили в Міненерго, на Чернігівщині внаслідок обстрілу вимикалися повітряні лінії, внаслідок чого знеструмлювалися споживачі.

Енергетики частково відновлювали електропостачання, але через повторні удари, які тривали упродовж доби, споживачів знову було знеструмлено.

У Запорізькій області в результаті ракетного обстрілу стався обрив дротів на повітряній лінії. Лінію включено в роботу.

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На Донеччині через бойові дії вимикалась високовольтна повітряна лінія, що спричинило знеструмлення підстанції. Споживачі не знеструмлювались.

Нагадаємо:

Через аномальну спеку в Україні та Європі споживання досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття. 15 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

Економічна правда