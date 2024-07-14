Мелоні прагне повернути ядерну енергетику в Італію після 35 років із закриття останньої АЕС

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Уряд Джорджії Мелоні прагне відновити ядерну енергетику в Італії після 35 років з моменту закриття останньої атомної електростанції, задля зменшення викидів вуглекислого газу.

Про це повідомляє Financial Times.

Міністр навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії Джільберто Пічетто Фратін повідомив Financial Times, що Рим планує запровадити законодавство, яке дозволить інвестувати в малі модульні ядерні реактори, що можуть бути введені в експлуатацію протягом 10 років.

За його словами, до 2050 року на атомну енергетику має припадати щонайменше 11% загального споживання електроенергії в країні, оскільки Італія прагне зменшити свою залежність від імпортованого викопного палива.

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"Щоб мати гарантію безперервного постачання чистої енергії, ми повинні ввести квоту на ядерну енергію", - сказав міністр.

Італія побудувала чотири атомні електростанції в 1960-х і 70-х роках і планувала амбітне розширення своїх ядерних потужностей. Але після Чорнобильської катастрофи 1986 року в Радянському Союзі італійці переважною більшістю голосів проголосували на національному референдумі за припинення субсидій на розробку нових реакторів. Остання АЕС Італії була закрита у 1990 році.

Два десятиліття потому тодішній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі спробував перезапустити ядерну програму Італії, ухваливши новий закон і розробивши контракти на будівництво нових реакторів. Але його спроба була зірвана референдумом 2011 року, на якому понад 90 відсотків виборців відкинули цей план.

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У нещодавньому опитуванні, проведеному на замовлення провідної італійської екологічної групи Legambiente, 75% з 1000 респондентів висловили скептицизм щодо того, що ядерна енергетика є вирішенням енергетичних проблем Італії, 25% висловилися категорично проти з міркувань безпеки. Але 37% сказали, що ядерна енергетика може допомогти Італії, якщо ця технологія буде безпечнішою.

Пічетто Фратін висловив упевненість, що історичну "огиду" італійців до ядерної енергетики можна подолати, враховуючи, що новітні технології мають "різні рівні безпеки і приносять користь сім'ям і підприємствам".

Пічетто Фратін заявив, що Рим також стурбований надмірною залежністю від сонячних панелей, які здебільшого виробляються в Китаї. Багато італійців також скаржаться на те, що фотоелектричні станції псують вигляд мальовничої італійської сільської місцевості. "Сонячні панелі на наших пагорбах, які є місцем для туристів, не завжди приємні", - сказав міністр, закликавши до "обережності і поміркованості в дозволі на встановлення сонячних панелей".

На противагу цьому, міністр стверджує, що малі атомні електростанції є більш ефективними, оскільки для виробництва 300 МВт потрібно лише чотири гектари землі, що становить лише малу частку землі, необхідної для сонячних парків.

"Італія має особливі картографічні характеристики ... у неї немає величезних вільних просторів для сонячних панелей. Ми не можемо покрити сонячними панелями таку місцевість, як Італія, з її пагорбами і горами", - сказав Пічетто Фратін.

Нагадаємо:

Уряд Джорджії Мелоні заявив про підтримку нового амбітного плану, спрямованого на збільшення імпорту в Європу дешевої зеленої енергії, виробленої в Північній Африці.

Економічна правда